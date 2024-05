Juventus e Napoli su Sudakov: decide lo scontro diretto con la Dinamo Kiev, Shakhtar campione d'Ucraina

6 minuti fa



Heorhij Sudakov si conferma campione d'Ucraina con lo Shakhtar Donetsk. Il trequartista ucraino classe 2002 decide con un gol su calcio di rigore (concesso dal Var per un fallo di mano in area) al 33' lo scontro diretto con la Dinamo Kiev, battuta 1-0. A due giornate dalla fine del campionato lo Shakhtar sale così a quota 70 in classifica, con 7 punti di vantaggio sulla Dinamo Kiev seconda. Curiosità: 6 minuti prima della rete, lo stesso Sudakov era stato ammonito dall'arbitro per simulazione.