Juventus e Roma seguono Akalé, gioiello del Lille che può liberarsi a zero

In tempo di riflessioni e strategie in vista dell'apertura ufficiale del mercato, un occhio è puntato anche sui giovani con scout e dirigenti a caccia di occasioni per mettere dentro talenti a basso costo.. Il ragazzo è in scadenza di contratto con il club francese, in Serie A piace a Verona e Bologna e ha estimatori anche nei settori giovanili di Roma e Juventus.- Già in passato, però, Akalé ha avuto la possibile di venire in Italia. Qualche tempo fa era stato trattato dallapoi i viola hanno fatto altre scelte, e al momento la pista viola si è raffreddata; il club che però ha fatto davvero un tentativo concreto per il trequartista è stato il, che ha gennaio aveva presentato un'offerta importante ma la famiglia ha preferito restare a Lille per far terminare la scuola al ragazzo.

- Doppio passaporto francese e ivoriano, il Lille l'ha pescato nelle giovanili del Lens quando aveva 14 anni. Akalé ha iniziato ad allenarsi con i suoi coetanei ma già a quell'età si vedeva che era di un altro livello.. Giocatore duttile che in zona offensiva può ricoprire più ruoli, è stato schierato anche punta centrale, esterno destro d'attacco e anche sulla linea dei centrocampisti.