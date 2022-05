La Juventus dovrà ricostruire parte dell'attacco per la prossima stagione ma due nomi sono già sicuri: Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Accanto ai due ex Fiorentina, i bianconeri sono sempre più tentati all'opzione Angel Di Maria. L'argentino lascerà il Psg a parametro zero e sembra il favorito per formare un tridente ad alto tasso tecnico. Lo scrive Tuttosport.