Juventus, è ufficiale il nuovo sponsor: da Jeep 69 milioni fino al 2028. E domani debutta la nuova maglia

Oltre ai movimenti sul campo e in società, c’è fermento anche per quanto riguarda l’immagine e il marketing del club. Con una nota ufficiale, la Juventus ha posto fine alla curiosità sul tema dello sponsor che farà la comparsa sulla nuova maglia: ", rafforzando ulteriormente la vocazione internazionale del Club. Jeep, storico partner bianconero dal 2012 al 2024, rinnova così la propria presenza sulla maglia della Juventus, mentre Visit Detroit, il primo Convention and Visitors Bureau al mondo, debutta come Principal Destination Partner del Club, diventando il primo CVB (Convention and Visitors Bureau) a comparire come sponsor principale di maglia su una squadra di Serie A. Entrambi i brand rappresentano eccellenza e innovazione e condividono con Juventus una visione globale e un forte legame con le comunità di riferimento. L’accordo prevede la presenza congiunta dei loghi di Jeep e Visit Detroit sulle maglie della Prima Squadra maschile, femminile e della Next Gen nelle competizioni nazionali. Nelle competizioni internazionali, invece, Jeep tornerà a essere l’unico front-of-shirt sponsor".(di cui €4 milioni per il periodo residuo della stagione sportiva 2024/2025, €19 milioni per la stagione sportiva 2025/2026 ed €23 milioni per ciascuna delle due stagioni sportive successive), oltre a moderate componenti variabili (malus) in caso di mancata partecipazione alle competizioni sportive UEFA.- Ma le novità non finiscono qui. Come confermato da Il BiancoNero,Un anticipo rispetto al consueto reveal estivo che segna la volontà della società di partire fin da subito con una forte identità visiva per il prossimo ciclo. Il nuovo kit, che sarà indossato dai giocatori nell’ultima parte di stagione (con ogni probabilità già dalla penultima giornata di Serie A), segnerà anche l’inizio di una nuova fase a livello commerciale: potrebbero infatti debuttare anche i nuovi sponsor di maglia, un dettaglio che ancora non è stato confermato ufficialmente, ma che circola insistentemente nelle ultime ore.