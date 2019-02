Si deciderà tutto ad aprile, quando Andrea Agnelli e Fabio Paratici incontreranno Massimiliano Allegri per definire il destino del tecnico della Juventus. Nell’attesa, sono i betting analyst a fare le prime ipotesi sulla panchina bianconera della prossima stagione; un futuro che per il momento privilegia la conferma dell’allenatore toscano (a 1,80), ma lascia aperte le porte per una nuova rivoluzione. Il nome più forte in questo senso è quello di Zinedine Zidane, rimasto legatissimo a Torino e offerto a 3,00 sul tabellone Snai; più spericolata, ma altrettanto affascinante, è la pista che porta a Pep Guardiola, ritenuta difficile ma non impossibile vista la quota a 8,00. Molto più in salita lo scenario di un Conte-bis, a 15,00, mentre a 33,00 è piazzato il terzetto composto da Didier Deschamps, Diego Simeone e Simone Inzaghi. Non manca nemmeno la suggestiva alleanza con un grande ex rivale: il sì di Maurizio Sarri sarebbe un colpo di scena da 100 volte la posta.