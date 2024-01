Juventus, ecco Pedro Felipe. Freitas a CM: 'Arriva dalla scuola di Bremer'

Ci troviamo nello stato di Bahia, in Brasile, terra che si affaccia sul mare per poi estendersi fino all’entroterra del paese sudamericano. Nella mesoregione del Sul Baiano, nella microregione di Ilhéus-Itabuna, c’è Itapitanga. Questo è il paese d’origine di chi oggi è ormai una certezza della, GleisonA 50 km di distanza troviamo Itajuipe. Paese, questo, d’origine di chi sogna adesso di emulare la carriera di Bremer. Parliamo di, centrale di difesa classe 2004, che è in procinto di trasferirsi a Torino e cominciare la sua avventura con la Juventus . Ma quali sono le sue caratteristiche, che tipo di calciatore è?Di questo abbiamo parlato conche, oltre ad essere concittadino die conoscerlo da molto tempo, è allenatore e collabora con un’agenzia che cura gli interessi di alcuni calciatori locali.