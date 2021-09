Ecco perché lo stato maggiore bianconero ha deciso di posticipare all’estate 2022 il grande investimento per l’attacco. La rinuncia a qualsiasi tentazione last minute, soprattutto. E’ il centravanti serbo il grande obiettivo del Dg Federico Cherubini.- Dusan, dopo i 21 gol dello scorso campionato, ha scelto di vivere un’altra stagione da protagonista con la maglia della Fiorentina. Non ha forzato la mano con il club viola nonostante il pressing dell’Atletico Madrid che aveva raggiunto un accordo con gli agenti ma non con Commisso. Ed è proprio la concorrenza delle big europee la vera insidia per la Juventus, più che l’eventuale rinnovo del contratto.