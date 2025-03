Juventus, "effetto Tudor": Giuntoli punta alla conferma, ma occhio al balzo in quota di Conte

Getty Images

"Igor rimarrà con noi fino alla fine della stagione, compreso il Mondiale per Club. Poi ci incontreremo e la speranza è quella di andare avanti insieme". L''era' alladeve ancora iniziare in campo, ma nelle parole del direttore generale Cristiano Giuntoli già si parla di futuro. E anche i bookmaker credono che con l'avvento in panchina dell'ex allenatore della Lazio i bianconeri volteranno pagina. Tanto che, nel giro di pochi giorni, già calano le quote di una possibile conferma anche per la prossima stagione, che passano da 2 a 1,50.

Salgono da 2,50 a 6,50 su, invece, quelle di un possibile arrivo di Roberto Mancini o di Gian Piero Gasperini, superati nella lavagna dei betting analyst da un clamoroso ritorno di Antonio Conte, che passa da 15 a 3,50. Segue, a 7,50, un'altra coppia di allenatori: Stefano Pioli e Zinedine Zidane. Più staccati, infine, Roberto De Zerbi e il "duo catalano" Fabregas-Xavi, tutti offerti a 15.