Juventus, Elkann: "Con Thiago Motta un potenziale straordinario e niente alibi"

, azionista di maggioranza del club bianconero, ha rilasciato delle interviste al Corriere dello Sport e a Tuttosport dalle Olimpiadi di Parigi 2014: "Nessuno al mondo ha un rapporto così longevo con lo sport come noi e questo va oltre l'idea della proprietà".- "Ci sarà una bellissima atmosfera. Vogliamo creare un clima di condivisione. Il legame tra la nostra famiglia e la Juventus è fortissimo, con queste iniziative vogliamo portare la Juve nelle famiglie. Al tempo stesso, lavoriamo per coinvolgere con una grande attività social chi non può essere fisicamente vicino a noi".

- "Con lui ci avviciniamo a una nuova generazione, la nostra squadra è molto giovane e lui ha l'esperienza necessaria per lavorare con il nostro gruppo.- "La vittoria appartiene a chi ha tenacia, la voglia di rimetterti in gioco dopo i momenti di avversità. L'anno zero è lasciarsi dietro quello che è accaduto in passato, premere il tasto 'reset' e guardare avanti. Gli atleti, le squadre forti sono quelle che hanno queste capacità,. D'altra parte è normale che siano tutti contro di te: se competi, lo fai con i più forti al mondo che vogliono batterti. Ed è normale che se i risultati non arrivano, i tifosi non siano contenti".

- Il nostro calcio non è più il punto di arrivo dei grandi campioni, ma un trampolino per andare in Premier nel pieno della carriera. In Italia giocano giovani alle prime armi che si devono formare. E' un peccato non affrontare la realtà. Questa è la situazione che stiamo vivendo, l'errore sarebbe negare questa evidenza".