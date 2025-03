Juventus, Elkann convoca tutti per un vertice d'emergenza. E Thiago Motta pensa a una cena motivazionale

, per capire quali sono le cause della crisi e per fare quadrato, con l'obiettivo di conquistare l'obiettivo minimo stagionale del quarto posto in campionato., tanto dacon i principali dirigenti bianconeri, secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport.L’incontro, che dovrebbe svolgersi nelle prossime ore, secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, vedrà laL’obiettivo della riunionesquadre della Serie A e, di conseguenza, discutere le contromisure necessarie. L’ipotesi peggiore, ovvero l’assenza dalla Champions League 2025-2026, comporterebbe inevitabili tagli al mercato e un ridimensionamento finanziario.

– come quello di Weston McKennie – e al riscatto di giocatori in prestito, come Conceição e Kalulu. Inoltre, operazioni costose in entrata, come l’eventuale arrivo di Kolo Muani, potrebbero sfumare. L’aumento di capitale da 200 milioni, effettuato un anno fa, è stato di fatto eroso, e la proprietà non ha intenzione di effettuare ulteriori investimenti straordinari.. Tuttavia, il piano industriale prevedeva tre pilastri fondamentali per garantire la sostenibilità: ricavi dal mercato dei giocatori, il passaggio agli ottavi di Champions e una presenza costante nella competizione.Su Thiago Motta pesano molte incognite, e il suo rapporto con la tifoseria sembra già compromesso. Il vertice convocato da Elkann dovrà servire a individuare strategie efficaci per evitare ulteriori danni e garantire un futuro più stabile al club bianconero.

Quelli che arriveranno saranno giorni di incontri a tutti i livelli in casa Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti,, riproponendo un'idea che era stata vincente pochi giorni prima del derby d'Italia poi vinto contro l'Inter a metà febbraio, ovvero una cena co staff tecnico e giocatori. Al rientro dei nazionali, e poco prima del match all'Allianz Stadium contro il Genoa (in programma sabato 29 alle 18), Motta ha intenzione di radunare il gruppo per. Fra le altri soluzioni a cui Motta sta pensando ci sono anche una serie di collqui individuali e un eventuale cambio di modulo che possa favorire il gioco delle punte (il 3-5-2?).