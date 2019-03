Juventus-Empoli 1-0

Marcatore: s.t. 27' Kean

Assist: s.t. 27' Mandzukic

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro (16' s.t. Spinazzola); Bentancur, Emre Can, Pjanic, Matuidi (24' s.t. Kean); Bernardeschi (39' s.t. Caceres), Mandzukic. A disp. Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Bonucci, Nicolussi Caviglia. All. Allegri

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Maietta (35' s.t. Pasqual), Dell'Orco; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic (35' s.t. Acquah), Pajac (34' s.t. Ucan); Farias, Caputo. A disp. Provedel, Perucchini, Brighi, Antonelli, Capezzi, Oberlin, Nikolaou. All. Andreazzoli

Arbitro: La Penna di Roma 1

V.A.R.: Banti di Livorno