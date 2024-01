Juventus-Empoli, la MOVIOLA LIVE: Milik prende il rosso con il var, salta l'Inter

Redazione CM

La sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus ed Empoli, in scena a partire dalle 18 è il terzo anticipo, il secondo incontro del sabato della 22esima giornata di Serie A. Non si placano le ampie polemiche per la classe arbitrale fra commenti, interviste incappucciate e risposte a distanza e c'è grande attenzione sull'arbitraggio di questa gara. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com.



LA DESIGNAZIONE COMPLETA

JUVENTUS – EMPOLI Sabato 27/01 h.18.00

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Rossi L. - Rossi C.

Quarto ufficiale: Prontera

VAR: Doveri

AVAR: Valeri



PRIMO TEMPO

15' ROSSO A MILIK - Milik rischia il cartellino rosso per un intervento a gamba alta sopra la caviglia di Alberto Cerri. Marinelli estrae il cartellino giallo, ma viene richiamato alla On Field Review da Doveri e al monitor cambia la decisione in cartellino rosso.

16' - Cori contro la Lega Calcio da parte dei tifosi bianconeri subito dopo l'espulsione di Milik.

20' - Giallo a Walukiewicz per un intervento in scivolata su Miretti. L'intervento è falloso, l'ammonizione eccessiva perché l'intervento in scivolata è sul pallone.