AFP via Getty Images

Juventus-Empoli è la partita che apre la domenica di Serie A:tra due squadre dagli obiettivi diversi. La gara sarà arbitrata da Luca Zufferli della sezione di Udine. Insieme a lui ci sono i guardalinee Mondin e Mokhtar e il quarto uomo Perri. Al Var ci sarà Camplone, con l'Avar Marini.: Zufferli: Mondin-Mokhtar: Perri: Camplone: Marini- Vlahovic finisce a terra dopo un contrasto con un avversario, l'arbitro lascia proseguire ritenendo fosse solo un contatto spalla a spalla.

- Espulso Maleh per un intervento in ritardo su Nico Gonzalez a metà campo.- Giallo a Gyasi per un intervento da dietro su Koopmeiners: scivolata da dietro in ritardo, fallo tattico e ammonizione giusta.- Maleh cade in area della Juventus, l'arbitro indica subito il dischetto ma interviene il Var: Di Gregorio atterra fallosamente il centrocampista dell'Empoli con la testa del portiere che tocca il piede destro dell'avversario, prima però c'è un tocco di mano di Anjorin con il braccio largo. L'arbitro va a rivedere l'azione al monitor e giudica falloso il tocco del giocatore dell'Empoli, tolto così il rigore per gli azzurri.

Sul gol di De Sciglio Cacace è in fuorigioco, ma la rete è regolare perché l'offside è considerata passiva e non disturba la visuale di Di Gregorio.