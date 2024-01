Juventus-Empoli, le pagelle di CM: sciagura Milik, Vlahovic non basta. Allegri che errore!

Nicola Balice, inviato a Torino

Juventus-Empoli 1-1



Juventus

Szczesny 6: quando la Juve va in difficoltà, lui le fornisce le sicurezze necessarie almeno per non affondare. Il tiro di Baldanzi però praticamente non lo vede.

Gatti 6: partita ruvida, finisce per esaltarsi soprattutto in area avversaria.

Bremer 6,5: continua nel suo momento di dominio, dietro basterebbe solo lui.

Alex Sandro 6,5: si limita a giocare in sicurezza, fa bene così. E compie almeno un paio d'anticipi provvidenziali.

Cambiaso 6,5: salta l'uomo, aiuta la squadra in ogni momento e in ogni zona ben oltre la sua di competenza. Esterno o mezzala, Allegri si fida sempre più ciecamente di lui (33' st Iling-Junior 5.5: l'angolo basso nel finale è l'istantanea).

McKennie 6,5: lotta e prova a trasformarsi pure in trascinatore.

Locatelli 5: difensore aggiunto, non sempre preciso quando c'è da ripartire. E le occhiataccie di Vlahovic sono tutte un programma...Poi si ferma a guarda Baldanzi prendere la mira in tutta calma.

Miretti 5: ha il passo, le idee, la gamba per fare la differenza. Ma ogni volta che deve compiere la giocata decisiva, si scioglie (14' st Weah 6: sotto gli occhi di papà George non fornisce il contributo sperato nella mezz'ora finale, ma quel salvataggio su Cancellieri è determinante)

Kostic 6: si limita all'ordinaria amministrazione, solo che servirebbe qualcosa di più (33' st Yildiz 6: sarebbe servito prima).

Milik 4: lascia la Juve in dieci dopo un quarto d'ora, che disastro.

Vlahovic 7: parte bene, è in fiducia e ci prova su punizione da distanza siderale, poi si ritrova solo contro tutti senza un pallone giocabile. Lo pesca dal nulla da bomber di razza, è il suo momento, ma alla fine il gol vale "solo" un pareggio.



All. Allegri 5.5: ok, l'espulsione di Milik non era pronosticabile, ma perché toccare quegli equilibri più volta definiti delicati togliendo dalla formazione titolare il genio di Yildiz? Ha il merito di ridare ordine e coraggio nell'intervallo, il demerito di lasciare che si esaurisca in pochi minuti.





Empoli

Caprile 6: sicuro quando viene chiamato in causa.

Ismajli 5,5: dalla sua parte si passa più facilmente, si perde completamente Vlahovic sul gol.

Walukiewicz 6,5: subito ammonito, continua a non lasciare un centimetro di spazio a Vlahovic, che sul gol non era suo.

Luperto 5,5: esperienza e mestiere al servizio della squadra, ma si fa sovrastare da Gatti sul gol del vantaggio.

Gyasi 5,5: esterno a tutta fascia non si trova mai a suo agio, per sua fortuna il regalo a Miretti non si trasforma nel gol dell'1-0.

Zurkowski 6,5: corre e rincorre senza lasciare il segno ma con lui l'Empoli è tutta un'altra cosa (45' st Fazzini sv)

Grassi 6: vertice basso di sostanza più che di qualità, dà equilibrio ma quando serve qualcosa in più poi Nicola preferisce altro... (11' st Baldanzi 7: vorrebbe più spazio, se lo meriterebbe tutto)

Maleh 7: spina nel fianco, accetta la sfida di McKennie senza paura.

Cacace 6: se la vede prima con Cambiaso e poi con Weah, limita i danni.

Cambiaghi 6,5: cerca il gol, non lo trova, ma giocando più vicino alla porta sembra molto più pericoloso ed efficace (47' st Marin sv).

Cerri 5: diventa protagonista a causa dell'intervento fuori luogo e fuori misura di Milik, per il resto Bremer lo cancella (11' st Cancellieri 5,5: gioca da centravanti, non è ancora il suo mondo ma lo sta cercando, si fa però ipnotizzare da Weah quando potrebbe segnare in contropiede il gol del sorpasso)

All. Nicola 6,5: mister salvezza, ha già messo tante cose a posto ad Empoli.