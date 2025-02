Juventus-Empoli, le pagelle di CM: Kolo Muani alla Trezeguet. E Vlahovic fa pace con Motta e il gol

2025 Getty Images

E' stato un inizio horror, e il piano stava fallendo anche per sue colpe. Sul gol ha un uomo davanti, ok. Sul rigore è una preghiera - al Var - esaudita.Ci prova, ci riprova, lo fa, poi disfa. Tutto e niente. Più tutto che niente.Batti, ribatti, lotta ma non governa. Alla fine rimedia, ma gli errori restano tutti.Malino la prima. Sul gol di De Sciglio salta senza tempo e lo toglie a tutti gli altri.Qualche erroruccio di troppo, e sempre di timore. Alla fine risponde, considerati i problemi...

Tutte le volte in cui prova la verticale, puntualmente lo stadio gli chiede di non farla. Mille errori. Poca continuità.E' salito di tono nel momento più complicato, con quella sveglia di sinistro ha avuto la reazione che cercava. Uomo squadra.Il primo, sempre, ad andare in avanti e a pensare di poterla ribaltare. MVP per atteggiamento. (dall'85'Thuram lancia e Chico risponde. Golazo.)Può giocare ovunque, ma così può pure perdere i punti di riferimento. Una partita di corsa, però senza sostanza. (dall'85'Che lancio pazzesco per Chico)

Giocate spesso mature, di un giocatore che ha ancora tanto da dare, tanto da imparare. Però ogni partita noti qualcosa di più e una nota differente. Che futuro, che ha davanti. (Dal 65'Un bell'abbraccio con Thiago per suggellare la pace. Ci prova, tanto. Ci riesce? Eccome. Il gol è devastante.)Partita alla Trezeguet, che non è a caso uno dei suoi idoli. Un gol su una disattenzione causata da una spallata, un altro per un rimpallo. Intanto: 3 gol in 2 partiteIl primo tempo è inaccettabile, soprattutto se arrivi da un momento così difficile. La reazione è stata inevitabile.

La parata su Koop è tanta roba. E la Juve segna praticamente sul 75% dei tiri in porta. Che gli vuoi dire. Ecco, qualcosa su Vlahovic...Pronti, via, si toglie la soddisfazione che sognava.Alla fine attento, finché ne ha, finché c'è. (dal 59' GOGLICHIDZE 4 - Testa altrove, naturalmente)Tutto va come deve andare. Almeno finché non si scatena Kolo Muani. (dal 91'Con uno della sua qualità, ci si aspetta sempre di più. O comunque meno entrate da rovinare la partita.

Passa metà del tempo a litigare, l'altra metà a cercare una posizione. (Dal 92'Il ragazzo si farà, e le spalle ce l'ha già belle larghe. La Juve ha guardato, molto interessata. (dal 49'Sfiora il gol e la gloria. Si ferma a quello).Resta il dubbio sulla posizione sul gol di De Sciglio. Per il resto, poca roba.Sta bene, è in ottima forma, ma non punge. Si limita alle corse. (dal 92'Resta l'uomo più qualitativo sulla trequarti, in una partita in cui l'Empoli ha fiammate pesanti. Ma solo fiammate. Eh, ce l'ha pure lui: fallo su Nico e rosso.

Serviva innescarlo. E' successo di rado, molto di rado. E infatti si è visto.Un grande primo tempo, una ripresa in cui l'Empoli è finito nel frullatore.