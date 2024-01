Juventus-Empoli: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Juventus-Empoli (sabato 27 gennaio con calcio d'inizio alle ore 18.00 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 22ª giornata di campionato in Serie A, la terza nel girone di ritorno. Bianconeri che, con una partita in più, si sono piazzati in vetta alla classifica, mettendo pressione all’Inter. Toscani che, invece, hanno ritrovato il successo con un super Zurkowski, autore di una tripletta.



LE ULTIME - Rabiot ancora out con l’Empoli: non ci sono margini per il recupero. Chiesa ancora a rischio: sarà valutato meglio nei prossimi giorni. Djalò oggi ha fatto test atletici: da domani si allenerà gradualmente in gruppo. Nicola dovrebbe affidarsi agli stessi uomini.



PROBABILI FORMAZIONI -



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri



EMPOLI (4-3-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Zurkowski, Grassi, Fazzini; Cambiaghi, Gyasi; Shpendi. All. Nicola