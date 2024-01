Juventus-Empoli, le formazioni ufficiali: Milik titolare, la decisione sul sostituto di Danilo

La Juventus ospita l'Empoli all'Allianz Stadium di Torino per il terzo anticipo della 22esima giornata di Serie A con calcio d'inizio a partire dalle 18 e diretta tv esclusiva su Dazn. Massimiliano Allegri ha la chance di sfruttare il calendario e portarsi a +4 sull'Inter nella corsa scudetto e mettere pressione a Simone Inzaghi, impegnato domani a Firenze. Davide Nicola, dopo il 3-0 al Monza è invece chiamato a confermarsi per coltivare il sogno salvezza.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri



Empoli: (in attesa)