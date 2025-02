Juventus-Empoli LIVE dalle 12.30, le formazioni ufficiali: debutto di Renato Veiga, c'è Kolo Muani

La domenica di Serie A si apre con il lunch match tra Juventus ed Empoli. Dopo le gare di ieri e l'anticipo di venerdì tra Parma e Lecce, i bianconeri scendono in campo con l'obiettivo di superare - almeno temporaneamente - la Lazio e prendersi il quarto posto in classifica. Motta lancia dal primo minutoal debutto in Italia, c'è Savona e McKennie torna a centrocampo; davanti titolarecon Vlahovic in panchina. Nell'Empoli esordio da titolare per il classe 2004in difesa, a centrocampo occhio adche piace all'Atalanta e proprio alla Juventus.

: Di Gregorio; Savona, Gatti, Veiga, Weah; Locatelli, McKennie; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani.: Motta.: Vasquez; Marianucci, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Anjorin, Cacace; Esposito, Fazzini; Colombo.: D’Aversa.