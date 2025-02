Getty Images

Juventus-Empoli, MOVIOLA LIVE: check del Var per un mani di Koopmeiners, ma niente rigore

Federico Albrizio

un minuto fa

1

Juventus-Empoli all'Allianz Stadium di Torino è l'ultimo match in programma per i quarti di finale della Coppa Italia 2024/25: calcio d'inizio alle 21, dirige l'incontro Francesco Fourneau della sezione Roma 1, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



JUVENTUS – EMPOLI Mercoledì 26/02 h. 21.00



Arbitro: Fourneau



Assistenti: Berti - Di Iorio



Quarto ufficiale: Feliciani



VAR: Meraviglia



AVAR: Mazzoleni



65' - Henderson trattiene vistosamente Cambiaso, scatta il giallo.



48' - Check del VAR per un tocco con il braccio di Koompeiners sul cross di Sambia in area di rigore della Juventus: il pallone sbatte sul gomito del centrocampista olandese mentre marca un avversario, ma non viene ritenuto punibile con l'assegnazione di un calcio di rigore in favore dell'Empoli.