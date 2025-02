Juventus-Empoli pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

AFP via Getty Images

Pronostico Juventus-Empoli: confronto quote e il parere dei bookies

Sono pienamente d'accordo con la valutazione dei bookies e punto sulla vittoria della Juventus. Eliminazione in Champions a parte, vedo i bianconeri in crescita e determinati a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Mercoledì 26 febbraio, alle ore 21:00, la Juventus affronterà l'Empoli nei Quarti di Finale di Coppa Italia. Prima di mostrare il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, vi propongo laEcco invece le quote di Juventus-Empoli di diversi operatori:La Juventus arriva a questa sfida dopo aver battuto in trasferta il Cagliari per 0-1 grazie alla rete di Vlahovic. L'Empoli invece ha rimediato una pesante sconfitta casalinga contro l'Atalanta (0-5).I bookmakers non hanno dubbi: la Juventus vincerà il match nei tempi regolamentari e approderà in Semifinale di Coppa Italia. Sembra impossibile l'impresa per i toscani che si troveranno ad affrontare una Juventus determinata a riscattarsi dopo l'eliminazione dalla Champions League. La squadra bianconera, inoltre, vanta una rosa di qualità nettamente superiore.Prima di mostrarvi il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sui Quarti di Finale di Coppa Italia, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sul Trofeo Nazionale:

Quale sarà il risultato esatto di Juve Empoli? Il parere dei bookies

IlI maggiori operatori quindi prevedono un match in cui i bianconeri domineranno l'Empoli realizzando una rete e mantenendo la porta inviolata. La miglior quota per questo punteggio è offerta da Gekobet (5.75), seguito da Lottomatica e Goldbet (5.50).

Juventus Empoli: i precedenti

Empoli Juve: probabili formazioni Quarti di Finale Coppa Italia

Prendendo in considerazione la massima competizione calcistica italiana, la Juventus ha ottenuto una vittoria nell'80% delle partite casalinghe contro l'Empoli, con un bilancio di 12 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Per quanto riguarda l'Empoli, ha evitato la sconfitta in soli sette degli ultimi 24 incontri contro la Juventus in campionato, con 3 vittorie e 4 pareggi.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida quarti di Coppa Italia:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Rouhi; Thuram, Locatelli; Conceição, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Kouamé; Colombo.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv in chiaro Coppa Italia

Il match Juventus-Empoli, valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia, si giocherà mercoledì 26 febbraio alle 21:00. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Mediaset, sui canali Canale 5 o Italia 1. Inoltre, sarà disponibile in streaming gratuito sulla piattaforma Infinity.