Juventus-Empoli, segna proprio De Sciglio dopo 4': non esulta, lo Stadium riprende a fischiare

Federico Targetti

un' ora fa



Quando le cose vanno male, possono sempre andare peggio: la legge di Murphy in uno dei suoi tanti enunciati si abbatte sulla Juventus, che subisce dopo nemmeno 4 minuti il gol del vantaggio dell'Empoli, a firma dell'ex di turno Mattia De Sciglio.



Calcio d'angolo dalla sinistra per i toscani, la palla filtra in area e De Sciglio, da distanza ravvicinata, insacca di testa con Di Gregorio non irreprensibile. Il difensore non esulta per rispetto della squadra nella quale ha militato dal 2017 al 2024 con una parentesi al Lione nel 2020-21.



L'Allianz Stadium, che già in occasione della sconfitta contro il Benfica aveva subissato di fischi la squadra di Thiago Motta, dopo aver applaudito De Sciglio ha ripreso nella sua manifestazione di dissenso nei confronti dei bianconeri, sempre più contestati.