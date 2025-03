Juventus, ennesima rivoluzione: crolla in quota l’esonero di Motta, per i bookmaker è Mancini il prescelto

Getty Images

Chi si aspettava una reazione di carattere dopo la pesante debacle interna contro l’Atalanta è rimasto deluso. Lacrolla anche a Firenze, sotto un pesante 3-0, che rende la posizione di Thiago Motta sempre più in bilico, nonostante le parole rassicuranti del direttore sportivo bianconero Giuntoli. Per i bookmaker scende la quota dell’esonero entro fine campionato, offerta ora a 1,45 surispetto al 2 della scorsa settimana.Per il sostituto, tutte le strade portano a Roberto, visto alla Juventus - entro il prossimo 1° agosto - a quota 2 dai betting analyst Sisal, in vantaggio su Gian Pieroofferto a 5 e Stefano Pioli visto di nuovo in Italia a 6 volte la posta.