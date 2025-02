Juventus, esami in corso per Savona. Le ultime su Cambiaso e Douglas Luiz

AFP or licensors

Giornata di visite mediche ed esami in casa Juventus, uscita da Cagliari con tre punti ma anche con qualche acciacco fisico., quest'ultimo uscito dal campo dopo appena 20 minuti dall'ingresso., che non era stato convocato per la trasferta in Sardegna. Questa mattina Savona è arrivato al J Medical per svolgere ulteriori gli esami strumentali. Per il difensore italiano un fastidio muscolare alla coscia destra che lo ha costretto a saltare Cagliari-Juventus. L'esito degli esami farà capire l'entità dell'infortunio e quanto dovrà stare fermo il giocatore.Previsti in giornata anche gli esami perche ha accusato un problema al flessore dopo l'affaticamento che lo aveva tenuto fuori nelle ultime due partite. In giornata saranno da valutare anche le condizioni di, che invece è stato sostituito dopo aver giocato quasi l'intera partita per un un sovraccarico nella zona pubica.