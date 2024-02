Juventus, Fagioli al terzo incontro di riabilitazione: 'Perdere tutto non è un bel gioco'

Nicolò, centrocampista dellaancora alle prese con la squalifica per il caso scommesse, ha partecipato alnell'ambito della sua sanzione, che prevede un piano terapeutico di dieci appuntamenti. Nel tardo pomeriggio di oggi il giocatore si è presentato all'ex teatro Araldo di Torino dove è andato in scena un convegno tenuto dal prof. Paolo Jarre, l'esperto che lo segue, dal titolo:La squalifica patteggiata dal giovane bianconero con la Federazione terminerà appena in tempo per consentirgli di scendere in campo, che vede in programma la sfida interna tra la, ovvero nel week-end del 24/25 maggio.