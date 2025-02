Juventus, Fagioli alla Fiorentina: le cifre ufficiali e il comunicato

L'annuncio ufficiale è arrivato grazie alla Lega Serie A soltanto dopo il gong della mezzanotte ma questa mattina la Juventus ha diramato il classico comunicato ufficiale che conferma cifre e dettagli dell'operazione conclusa last minute con la Fiorentina e che ha portato il centrocampista classe 2001,a lasciare Torino in direzione Firenze.La trattativa è stata lunga ed estenuante e si è giocata tutto sulle cifre non tanto dell'onerosità delquanto sulle modalità per far scattareAlla fine la Fiorentina a spuntarla nel braccio di ferro è stata la fiorentina con il costo dell'operazione che, s

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Fagioli a fronte di un corrispettivo di € 2,5 milioni, pagabili in due esercizi; tale accordo prevede oneri accessori pari a € 0,2 milioni. Inoltre, l’accordo prevede: • l’obbligo da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione sportiva 2024/2025. • la facoltà da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 13,5 milioni, pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.