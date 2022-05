Nicolò Fagioli, 21enne centrocampista di proprietà della Juventus che ha trascorso un anno in prestito alla Cremonese, ha rilasciato un'intervista a Sportweek: "Tifo Juve da bambino e per me sarebbe un sogno vestire quella maglia, ma devo capire bene che intenzioni hanno con me. Se hanno in mente un percorso da fare insieme, io sono dispostissimo a condividerlo. Ma i giovani devono giocare". Fagioli ha un contratto con i bianconeri fino al 2023 ed è atteso nei prossimi giorni un incontro tra l'agente del giocatore e il club per delineare il futuro del giovane talento.