Juventus, Fagioli e il post di addio ad Allegri: 'Come ci hai detto sempre, poche parole... grazie mister'

La Juventus non avrà più Massimiliano Allegri come allenatore già a partire dalla prossima partita che vedrà i bianconeri affrontare il Bologna. L'allenatore livornese è stato ufficialmente esonerato dalla società dopo la vittoria nella Coppa Italia e dopo la rabbia mostrata al mondo post-partita. E a mandare un messaggio al suo ormai ex-allenatore è stato fra i primipubblicato sui social network e in particolare su Instagram, il centrocampista italiano, quest'anno suo malgrado protagonista di una stagione ai box in seguito alla, ha voluto

corredata da una foto di Allegri che lo spinge in campo con una leggera pedata nel sedere. Ecco il post.