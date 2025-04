Juventus, fastidio al tendine per Koopmeiners: affaticamento per McKennie. Le condizioni

Getty Images

Tre punti e qualche problema fisico per la Juventus, che batte il Lecce 2-1 in casa grazie ai goal di Koopmeiners e Yildiz. Proprio l'olandese e di Weston McKennie sono stati sostituiti al minuto 67 per, rispettivamente, un fastidio al tendine d'Achille e un affaticameno alla coscia destra.

OTTIMISMO - Già al termine della partita era filtrato ottimismo sulle condizioni dei due centrocampisti, che sono stati valutati in mattinata. Le condizioni di Koopmeiners e McKennie non preoccupano la Juventus. I due hanno fatto terapie e svolgeranno lavoro differenziato per qualche giorno.

PARMA - Sospiro di sollievo per Igor Tudor soprattutto in vista di Parma-Juventus di lunedì 21 aprile. Mancando ancora oltre una settimana, i calciatori contano di essere a disposizione per la partita.