Juventus-Felipe Anderson, arriva l'agente: il punto della situazione

L'incontro è in programma, non sarà nemmeno il primo. La Juventus e Juliana Gomes continuano a parlarsi, l'obiettivo è ovviamente il futuro del fratello dell'agente brasiliana: Felipe Anderson. Il contratto dell'attaccante esterno della Lazio è infatti in scadenza, i rapporti con il club biancoceleste non sono propriamente al massimo storico, la distanza tra proposta e richiesta è ancora troppo ampia per poter ipotizzare un rinnovo di contratto almeno a stretto giro di posta. Così Juliana Gomes continua il suo giro d'Europa per trovare la squadra giusta da cui ripartire. La Juve in particolar modo è oggi la prima scelta del brasiliano, ma la trattativa non è ancora giunta all'ultima curva: ritenuta ancora alta la richiesta economica da 4 milioni netti più bonus, non è stata presa soprattutto una decisione finale riguardo al suo profilo pure da un punto di vista tattico (ritenuto adatto solo per determinati sistemi di gioco), il tutto considerando quella carta d'identità che il 15 aprile dirà 31 anni d'eta inserendo così Felipe Anderson almeno teoricamente fuori dai canoni imposti dal nuovo corso bianconero. C'è molto di cui discutere dunque, il dialogo tra la Juve e Felipe Anderson è aperto. Ma il finale non è scontato come potrebbe sembrare.