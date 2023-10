La serata di ieri a Torino con la celebrazioni del "Together, a Black & White show”, l'evento che ha festeggiato il centenario della proprietà della Juventus da parte della famiglia Agnelli è stata un successo. I più attenti però non hanno potuto fare a meno di notare due assenze molto pesanti. Non c'erano infatti uno dei membri della famiglia torinese, Andrea Agnelli, ex presidente della società bianconera e il suo vice Pavel Nedved, ex dirigente è leggenda del club da calciatore.