Fino alla fine. La Juventus non molla Gianluca Scamacca e porta avanti la trattativa col Sassuolo per l'attaccante ora in prestito al Genoa. Secondo Tuttosport, i contatti tra bianconeri e neroverdi sono proseguiti anche ieri e continueranno nei prossimi due-tre giorni, gli ultimi prima della sirena di chiusura di lunedì sera: Le prossime 48 ore saranno decisive.



C’è intesa sulla valutazione da 22 milioni di euro, ma non ancora sulla formula: Paratici non può e non vorrebbe impegnarsi per più di sei mesi, mentre Carnevali non arretra sull'obbligo di riscatto. In ogni caso Scamacca lascerà il Genoa, che infatti sta riportando Niang in Italia.. Nonostante la corte di Parma e Bologna, per la giovane punta azzurra si profilano due possibili scenari in queste ultime ore di trattative: l’approdo alla Juventus o il ritorno al Sassuolo. In quest'ultimo caso per la prossima stagione la Juve tornerebbe alla carica per Milik, appena passato dal Napoli al Marsiglia.