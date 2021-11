Juventus-Fiorentina 1-0

Marcatore: st 46' Cuadrado.

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro (1' st Pellegrini); McKennie, Locatelli, Rabiot (34' st Cuadrado); Chiesa, Dybala (47' st Bentancur), Morata (44' st Kaio Jorge). A disp. Pinsoglio, Israel, Arthur, Ramsey, Bonucci, Bernardeschi, Kulusevski. All. Allegri.

Fiorentina (4-3-3): Terraciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura (33' st Duncan, Torreira (18' st Amrabat), Castrovilli (33' st Nastasic); Callejon (29' st Igor), Vlahovic, Saponara (29' st Sottil). A disp. Rosati, Cerofolini, Maleh, Terzic, Egharevba, Venuti, Benassi. All. Italiano.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Var: Di Paolo di Avezzano.

Espulso: st 28' Milenkovic (F) per somma di ammonizioni.

Ammoniti: pt 26' Martinez Quarta (F), 47' Danilo (J); st 36' Nastasic (F), 43' Rugani (J).