Juventus-Fiorentina, in scena alle 18 all'Allianz Stadium di Torino, è il primo posticipo domenicale della 22esima giornata di Serie A. Di seguito la moviola degli episodi arbitrali più discussi:





JUVENTUS – FIORENTINA h. 18.00

FABBRI

MELI – PERETTI

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MUTO



19' - Ammonizione anche per Alex Sandro, intervento in netto ritardo su Nico Gonzalez.



17' - Ancora scintille in campo, stavolta tra Vlahovic e Ranieri.



5' - Mischia nell'area della Juventus, Bremer allontana: check del VAR per un possibile mani di Kostic, nulla da segnalare.



3' - Subito scintille tra Di Maria e Ranieri. Il difensore della Fiorentina rifila una spallata all'argentino a gioco fermo: ammonizione solo verbale per lui.



1' - Ammonito Rabiot: intervento in ritardo del centrocampista bianconero ai danni di Nico Gonzalez, giallo giusto.