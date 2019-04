La Juve gioca male, anzi malissimo per un tempo. Però porta a casa lo scudetto con sei giornate d'anticipo. Difesa da incubo per i primi 45 minuti, Chiesa è devastante. Poi calano i ritmi e la Juve migliora, in una prova priva di squilli. Queste le pagelle di Calciomercato.com.



Juventus-Fiorentina 2-1

JUVENTUS

SZCZESNY 6: se li vede arrivare da tutte le parti, sul gol di Milenkovic subisce anche un duro colpo al polso da Rugani ma stringe i denti

CANCELO 6: uno di quei misteri della stagione della Juve, nel 2019 è stato un lontano parente di quello devastante del girone d'andata, meglio nel secondo tempo

BONUCCI 5.5: con l'esperienza ci mette un paio di toppe, ma Chiesa lo manda a spasso come vuole

RUGANI 5: patisce la verve di Chiesa e Simeone, spesso in ritardo

ALEX SANDRO 6.5: il gol segnato migliora una prestazione opaca e gli dona un po' di fiducia

CUADRADO 5.5: a volte va per conto suo, ha almeno il merito di volerci provare (42' s.t. DE SCIGLIO s.v.)

EMRE CAN 6.5: il migliore della Juve per lunghi tratti, una delle (poche) note positive di queste ultime settimane

PJANIC 6: ancora una volta al piccolo trotto e piuttosto nervoso, almeno apparentemente. Resta un fattore decisivo da palla inattiva (20' s.t. BENTANCUR 6.5: entra bene in campo)

MATUIDI 6: sul centro sinistra questa volta patisce anche lui il dinamismo dei viola, poi si mette in sesto nella ripresa

BERNARDESCHI 5.5: parte forte poi si perde appresso a un tocco di troppo in quasi ogni circostanza (29' s.t. KEAN 6: un altro quarto d'ora per partecipare alla festa scudetto)

RONALDO 6.5: ci mette lo zampino ancora una volta, è lui a ispirare l'autorete di Pezzella. Anche un liscio per lui clamoroso a metà campo, ma è il primo a dimostrare di voler chiudere la pratica scudetto proprio oggi



All. ALLEGRI 6: la Juve nel primo tempo rischia il tracollo eppure torna nello spogliatoio sull'1-1, quanto basta per riorganizzarsi e portare a casa il risultato che fissa l'ottavo scudetto consecutivo FIORENTINA

LAFONT 6: si limita all'ordinaria amministrazione, chi si aspetta qualcosa in più resta deluso

MILENKOVIC 6.5: apre e chiude nel migliore dei modi l'azione del momentaneo vantaggio viola

CECCHERINI 6.5: di testa son quasi tutte sue

PEZZELLA 5.5: goffo e sfortunato in occasione dell'autorete

HANCKO 5: da rivedere

MIRALLAS 6: tanta corsa, poca lucidità (35' s.t. EDIMILSON FERNANDES s.v.)

DABO 6: fa legna a metà campo

VERETOUT 6.5: ha qualità, ha tempi di gioco, è pronto per un ulteriore salto di qualità

BENASSI 6: da esterno sinistro si rivela spesso punta aggiunta (28' s.t. GERSON 5: entra svogliato, si prende pure un'ammonizione)

CHIESA 7: il migliore in campo per distacco, anche spalle alla porta mette in gabbia Rugani e Bonucci, un palo e una traversa che avrebbero cambiato senso al suo pomeriggio. Nello stadio che forse potrà essere suo nella prossima stagione (20' s.t. MURIEL 5.5: un buon allenamento o poco più)

SIMEONE 5.5: tanto generoso quanto confuso nelle scelte dell'ultima giocata



All. MONTELLA 6: un gran primo tempo della sua Fiorentina, prove generali per la Coppa Italia in tal senso andate come sperato. Nella ripresa, però, sembra già non averne più