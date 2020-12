(calcio d'inizio alle ore 18.30 in diretta tv su Dazn) apre la 14esima giornata di campionato in. Ma i riflettori sono puntati su, in programma alle ore 20.45 con diretta tv su Sky Sport.Senza gli indisponibili Chiellini, Arthur e Dybala,, ma non è l'unico: in campo anche Cuadrado da una parte e Caceres dall'altra. Prandelli conferma Vlahovic in attacco con Ribery.JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, McKennie, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. All. Prandelli.Arbitro: La Penna, assistenti Giallatini e Vivenzi, Fabbri quarto uomo, Mazzoleni e Ranghetti al Var.