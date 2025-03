Juventus fra Tudor, che piace ai tifosi ma divide gli spogliatoi, e Mancini, 'interista' che esalta i giovani e vince

A meno di clamorose sorprese delle prossime ore,del 29 marzo, una partita che sarà un vero e proprio dentro o fuori per il tecnico italo-brasiliano.. In ogni caso, il destino di Motta nel lungo periodo sembra ormai segnato: anche se restasse fino al termine della stagione, e anche se raggiungesse la qualificazione alla prossima Champions, difficilmente sarebbe ancora lui l'allenatore della Juventus nella prossima stagione.

, sia nell'ottica di individuare un traghettatore per il finale di stagione, sia per un discorso più ad ampio respiro. Ad oggi, al di là di nomi per il futuro quali, tutti al momento sotto contratto con altri club,che potrebbe fare al caso dei bianconeri.ed entrambi sono, con il primo al momento in vantaggio sul secondo. Al netto delle eventuali problematiche contrattuali (entrambi vorrebbero avere la garanzia di poter proseguire almeno anche nella prossima stagione, dopo aver portato a termine quella in corso), l'aspetto che vogliamo approfondire in questa sede è quello riguardante

, croato, ex centrocampista classe 1978, ha la, come ha dimostrato ad esempio nella sua esperienza al Verona, ma è anche, come si è visto nelle esperienze al Marsiglia e alla Lazio. C'è da chiedersi se, dopo una personalità poco empatica e poco propensa al dialogo come quella di Motta,come quello della Juventus attuale.

, per i suoi trascorsi come giocatore (174 partite, 21 goal, 2 Scudetti) e come membro dello staff tecnico durante la gestione di Andrea Pirlo. Conoscere l'ambiente ed essere stimato dai tifosi potrebbe essere un punto di forza non trascurabile in un momento di crisi come quello dal quale i bianconeri devono tirarsi fuori. Come palmares da allenatore, Tudor vanta una Coppa di Croazia con l'Hajduk Spalato nel 2012-13., jesino classe 1964, ha bisogno di poche presentazioni, essendo, sia come estroso attaccante che come allenatore e ct. Con un, e sia in Italia che a livello internazionale, Mancini. E rispetto al croato, il Mancio ha anche dimostrato dii (vedasi il mirabile esempio dell'Italia campione d'Europa del 2021) e di

. Il fatto di aver ricordato di essere stato juventino da bambino, e di non aver mai avuto nulla contro la Juventus, ma solo contro la gestione Moggi, non 'salva' Mancini. Che, e il tecnico che ha aperto il ciclo vincente dei nerazzurri post Calciopoli, poi proseguito da José Mourinho. In un momento di crisi, e con i tifosi già sul piede di guerra,