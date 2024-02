Juventus-Frosinone: Kaio Jorge, ecco cosa dice l'accordo e come sta andando

G.M.

Domenica alle 12.30 la Juventus ospiterà all'Allianz Stadium il Frosinone, per la 26esima giornata di Serie A. Per i tifosi bianconeri sarà l'occasione per rivedere da vicino Kaio Jorge, attaccante brasiliano classe 2002 brasiliano in prestito dalla Juventus al Frosinone. Per lui, in questa stagione, 15 presenze e 3 gol con la maglia del Frosinone. Rivediamo i comunicati che, durante il mercato dell'estate del 2023, sancirono il prestito dai biaconeri ai ciociari.



COMUNICATO JUVENTUS - "Un prestito per riprendere il suo percorso dopo l’infortunio, un prestito in Serie A per continuare a crescere. Kaio Jorge si trasferisce, a titolo temporaneo per un anno, al Frosinone. Dopo il rientro in gruppo al JTC, per lui è arrivata anche l’emozione del ritorno in campo all’Allianz Stadium il 9 agosto nell’amichevole con la Juventus Next Gen. Giornata resa ancora più bella dalla tripletta messa a segno. Una bella scintilla per riaccendersi! Ora questa nuova avventura per rispolverare il suo talento e ricominciare a inseguire sogni e obiettivi. In bocca al lupo Kaio!"



COMUNICATO FROSINONE - "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus Football Club per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Kaio Jorge Pinto Ramos. L’attaccante brasiliano classe 2002 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024".