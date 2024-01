Juventus-Frosinone, la MOVIOLA LIVE: Lirola su Miretti, penalty netto

Juventus-Frosinone è il quarto e ultimo quarto di finale della Coppa Italia 2023/24, in scena all'Allianz Stadium di Torino a partire dalle 21. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





JUVENTUS – FROSINONE h. 21.00



SACCHI

BACCINI – PALERMO

IV: TREMOLADA

VAR: LA PENNA

AVAR: AURELIANO



8' - CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS! Lirola stende in area Miretti lanciato a rete, penalty ineccepibile per i bianconeri: il check del VAR conferma.