Tutto facile per la Juve. Nasce ufficialmente la 'SiuuuMask', con Dybala che in particolare torna a fare magie. Prove di Champions per Bonucci e Chiellini. E Ronaldo segna anche stavolta prima di rifiatare. Le pagelle di Calciomercato.com





Juventus-Frosinone 3-0



JUVENTUS



SZCZESNY sv: guanti puliti per lui



CANCELO 6.5: non esagera e cresce alla distanza



BONUCCI 7: si prende il gol con una fame da bomber vero, è pronto per Madrid



CHIELLINI 6.5: in campo un po' a sorpresa, fa le prove di Champions giocando anche più del tempo annunciato da Allegri (25' s.t. CACERES 6: tre partite consecutive, ha la fiducia di Allegri)



DE SCIGLIO 6.5: pimpante e propositivo, tra i migliori



BENTANCUR 6: taglia e cuce, si preoccupa di non lasciare scoperta la zona destra quando Cancelo aziona il turbo



EMRE CAN 6: un giallo evitabile, combatte e dimostra una condizione che migliora partita dopo partita



KHEDIRA 6.5: anche sul centrosinistra si muove da par suo, senza dare nell'occhio ma è sempre nella posizione giusta (36' s.t. PJANIC sv)



DYBALA 7.5: un gol meraviglioso per mettere la partita sui binari migliori, altre magie per deliziare uno Stadium silenzioso



MANDZUKIC 7: stavolta ne prende più di quante non riesca a darne, nel secondo tempo viene fuori da gladiatore qual è



RONALDO 7.5: ci prova da ogni posizione, tiene qualche cartuccia per la Champions ma esce solo dopo aver timbrato il cartellino (18' s.t. BERNARDESCHI 6: entra quando non c'è più partita) All. ALLEGRI 6.5: partita seria è stata, anche ruvida quanto basta per testarsi al meglio in vista dell'Atletico Madrid



FROSINONE



SPORTIELLO 6: fa quel che può



GOLDANIGA 5.5: dalla sua parta si passa facilmente ma chiude alla grande su Ronaldo a inizio ripresa



SALAMON 5: lento e macchinoso



CAPUANO 5.5: dietro è forse il meno peggio



ZAMPANO 5.5: patisce De Sciglio (39' s.t. PAGANINI sv)



CHIBSAH 6: uno degli ex di turno, lotta su ogni pallone (34' s.t. GORI sv)



VIVIANI 5.5: si vede solo su calcio piazzato



CASSATA 6: ha strappi da giocatore importante, non è questa la serata per imporsi



MOLINARO 4.5: spesso con le cattive, non ha il passo per tenere sugli affondi di Cancelo



CIANO 6: ha qualità, si nota a sprazzi



CIOFANI 5.5: mette in scena un duello rusticano con Chiellini (12' s.t. PINAMONTI 5.5: non cambia la sostanza)



All. BARONI 5.5: la salvezza del Frosinone non passava dallo Stadium