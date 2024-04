Juventus, futuro in bilico per Chiesa: rinnovo o cessione, le cifre

Quattro mesi per decidere il futuro. Sul campo, con la qualificazione alla prossima Champions League in bilico, e sul mercato, che merita un capitolo a parte. Partiamo dal campionato e dalla corsa all'Europa che conta, la Juventus contro la Fiorentina cerca una vittoria per dimenticare la Lazio (non la versione di Coppa) e tenere a distanza chi insegue, Bologna, Roma e Atalanta su tutte.Riguardo al futuro in bianconero, nessuna decisione è stata presa. Il contratto in scadenza nel giugno 2025 non può lasciare tranquillo Cristiano Giuntoli, che in queste settimane ha avuto più di un confronto con l'agente del numero 7, Fali Ramadani, con il quale i rapporti sono ottimi. La Juve ha rimandato ogni decisione alla fine della stagione, ma non vuole correre due rischi: il primo è quello di dover svendere il giocatore in estate a un anno dalla naturale scadenza del contratto, il secondo di perderlo a zero.

Gli introiti derivanti dalla qualificazione al Mondiale per Club 2025, ai quali potrebbero essere aggiunti quelli della Uefa per partecipare alla prossima edizione di Champions League,attualmente di 5 milioni di euro netti a stagione.Per questo non è da escludere una partenza in estate, magari dopo un grande Europeo con l'Italia, se dovesse arrivare una proposta allettante (superiore ai 60 milioni di euro). Chiesa è una risorsa per la Juventus, ma come per tutti i giocatori della rosa,senza dimenticare il, che ha da tempo il suo nome tra i preferiti.