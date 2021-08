Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da decifrare. Nonostante le parole del vicepresidente della Juventus Pavel Nedved, che ha confermato la volontà di entrambe le parti di proseguire l’avventura insieme, le strade del portoghese e quella della Vecchia Signora potrebbero separarsi. Un’opzione che stuzzica i betting analyst che, riporta Agipronews, hanno rivisto la quota di un suo trasferimento: l’approdo al Manchester City, la candidata più accreditata all’acquisto, vale 3 volte la posta mentre appena un giorno fa si attestava in quota a 6. Sempre valida la pista Psg con l’arrivo del portoghese che si trova in quota 3,50, scesa dai 4,50 di 24 ore fa. Meno percorribili, invece, le piste di un ritorno: quello al Real Madrid, dove troverebbe Carlo Ancelotti, vale 20 volte la posta mentre l’approdo a Manchester sponda United è in quota 25 rendendo il ritorno nella squadra che lo ha consacrato al grande calcio, molto complicato.