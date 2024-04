Juventus, Gatti elogia l'Inter: 'Mi hanno stupito perché...'

38 minuti fa

Nel corso della lunga intervista concessa a Tuttosport, il difensore della Juventus, Federico Gatti, non ha parlato soltanto del derby in programma domani contro il Torino (la squadra per cui fa il tifo suo papà ndr.), ma ha anche analizzato l'attuale campionato italiano elogiando, un po' a sorpresa, i rivali dell'Inter per il rendimento che stanno tenendo in campionato.



Alla domanda "Chi mi ha sorpreso di più in questo campionato?" Gatti ha risposto senza problemi l'Inter spiegando cosa l'abbia colpito della squadra allenata da Simone Inzaghi: "Sicuramente l’Inter mi ha sorpreso. Non ha sbagliato mezza partita. Hanno una ottima rosa e mi hanno stupito per la loro continuità"