Juventus, Gatti in dubbio per l'Atalanta. Il paradosso di Motta, la miglior difesa senza certezze

Arrivano importanti novità dalla Continassa, e non propriamente positive, per laa pochi giorni dalla grande sfida in programma domenica sera all'Allianz Stadium di Torino contro. Un match delicatissimo che, di fatto, mette in palio il terzo posto in campionato, ma soprattutto la possibilità di rimanere saldamente ancorati al treno Scudetto. Ad agitare il percorso di avvicinamento al confronto con la squadra allenata da Gian Pieroè ancora una volta la situazione riguardante la difesa di. Se contro il Verona, il tecnico bianconero aveva avuto modo di ritrovare, entrato in campo nel segmento finale di partita, l, senza dimenticare la posizione di Renato Veiga, il quale sta cercando di smaltire il problema muscolare che l'ha fermato nella notte di Champions League contro il PSV.

Le attenzioni, in questo momento, sono tutte rivolte alleche ha imposto la massima precauzione in casa zebrata. Il centrale rivolese, infatti, si è allenato a parte rispetto al resto del gruppo proprio per gestire nel miglior modo possibile il problema emerso a tre giorni dal faccia a faccia contro la Dea.dove si potrà concretamente capire se l'ex Frosinone potrà tornare regolarmente al suo posto contro i nerazzurri o se Thiago Motta rischierà di fare i conti con l'ennesima pesante defezione nel pacchetto arretrato.

, ad oggi, per quanto riguarda. Il difensore portoghese, finito ko lo scorso 19 febbraio nel match di ritorno dei playoff di Champions League contro il PSV, è alle prese con il percorso di recupero dalla lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra patita al Philips Stadion. Anche oggi, il classe 2003 di proprietà del Chelsea ha svolto lavoro puramente differenziato e solamente nella giornata di venerdì si capirà se il numero 12 bianconero sarà in grado di forzare i tempi e di strappare una convocazione per il posticipo domenicale della giornata numero 28 del campionato di Serie A.

Quella che la Juventus e Thiago Motta stanno vivendo in questo momento, per quanto concerne il parco difensivo,. Con 21 goal subiti in 27 partite, la squadra bianconeraUn rendimento, numeri alla mano, di altissimo livello ma che ha dovuto fare i conti con mille peripezie.Dai gravi infortuni di Gleisone Juan, passando per il mese di stop forzato di. Incidenti di percorso che hanno imposto un importante intervento sul mercato a gennaio. La finestra invernale ha portato in dote, infortunato anche lui nel suo momento migliore, e Lloyd. Proprio l'inglese, le cui quotazioni sembrano in netta risalita, potrebbe formare una, qualora Gatti e Veiga non dovessero recuperare. Pochissimi punti di riferimento, dunque, per Thiago Motta in quella zona di campo. Sebbene i