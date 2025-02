Juventus, Gatti: "Non possiamo accontentarci del quarto posto"

Grande partita di Federico Gatti, tra i migliori nella vittoria della Juventus contro l'Inter. Al termine della partita il difensore ha parlato ai microfoni di Dazn: "Vittoria più importante? Non penso. Ci deve dare qualcosa in più perché abbiamo buttato via troppi punti. La stagione è lunga. Alla Juventus non possiamo accontentarci di un quarto posto: bisogna arrivare in fondo a tutto".

CHAMPIONS - Mercoledì la Juventus affronterà il PSV nel ritorno in Champions. Dopo il successo dell'andata, questa vittoria può dare uleriore fiducia: "E' troppo importante, dobbiamo passare il turno a tutti i costi":