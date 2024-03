Juventus-Genoa: il tabellino

Juventus-Genoa 0-0



Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (38' st Kean), McKennie (14' st Rabiot), Locatelli, Miretti (33' st Weah), Kostic (14' st Iling-Junior); Chiesa (14' st Yildiz), Vlahovic. A disp. Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Rugani, Tiago Djalo', Nicolussi Caviglia, Nonge Boende. All. Allegri.

Genoa (3-4-1-2): Martinez; De Winter, Bani (40' st Cittadini), Vasquez; Spence, Frendrup (24' st Strootman), Badelj (40' st Bohinen), Messias; Gudmundsson (24' st Malinovskyi); Vitinha, Retegui (34' st Ankeye). A disp. Leali, Sommariva, Thorsby, Vogliacco, Pittino, Haps. All. Gilardino.

Arbitro: Giua di Olbia.

Espulso: st 47' Vlahovic (J) per somma di ammonizioni.

Ammoniti: pt 39' Danilo (J); st 13' Cambiaso (J), 20' Vitinha (G).