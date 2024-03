Juventus-Genoa, la MOVIOLA: Miretti cade in area, Giua fa proseguire

Redazione CM

Di seguito tutti gli episodi dubbi di Juventus-Genoa, lunch match valido per la 29esima giornata.



JUVENTUS – GENOA h. 12.30

GIUA

BRESMES – SCARPA

IV: DI BELLO

VAR: AURELIANO

AVAR: GUIDA



41' - Contatto Tra Chiesa e Spence al limite dell'aria. Proteste, ma nulla di fatto.

21'- Miretti cade in area, Giua lascia correre. Non c'è contatto col difensore del Genoa.