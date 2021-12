Dopo il ritorno alla vittoria contro la Salernitana, la Juventus cerca continuità contro un Genoa che, dall'arrivo di Shevchenko, ha collezionato soltanto un punto in tre partite.



LE ULTIME - Allegri potrebbe aver trovato la formula per sopperire ai numerosi infortuni che hanno colpito la squadra nelle ultime settimane: ancora 4-4-2, con Bonucci e Alex Sandro che tornano titolari, di nuovo Kulusevski e Bernardeschi sugli esterni e Dybala al centro dell'attacco, affiancato da Morata.



Rispetto al match col Milan, Shevchenko ripropone Sabelli a destra e Pandev dal primo minuto vicino ad Ekuban; la partita coi rossoneri ha lasciato in eredità gli infortuni di Rovella e Sturaro, che saranno rimpiazzati da Hernani e Toure. Restano ai box Destro e Caicedo.



DOVE VEDERLA IN TV - La sfida tra Juventus e Genoa verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Dopo aver completamento l'abbonamento a DAZN, sarà possibile scaricare la relativa app su una smart tv di ultima generazione. Nel caso non se ne sia in possesso basterà collegare la propria televisione ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.





PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny, Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri



GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Hernani, Badelj, Toure, Cambiaso; Pandev, Ekuban. All. Shevchenko