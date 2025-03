Juventus-Genoa LIVE, formazioni ufficiali: Vlahovic dal 1', la scelta su Koopmeiners. Miretti titolare

AFP via Getty Images

Juventus-Genoa, con calcio d'inizio alle ore 18 di sabato 29 marzo 2025 all'Allianz Stadium di Torino, è tra le gare che susciterà maggior curiosità. In casa bianconera, infatti, non ci sarà più Thiago Motta a guidare la squadra dalla panchina, bensìche cambierà modulo e idee tattiche alla ricerca di una svolta principalmente mentale nella corsa al 4° posto. Svolta che invece c'è stata da tempo nella stagione rossoblu, conche, subentrando ad Alberto Gilardino ha portato solidità e soprattutto tanti punti chiave nella corsa per non retrocedere.

JUVENTUS-GENOA 0-0(3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor(4-3-2-1): Leali; Sabelli De Winter, Vazquez, Matturro; Frendrup, Masini, Onana; Zanoli, Miretti; Pinamonti. Allenatore: Vieira: Rapuano