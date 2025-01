Juventus, Giuntoli: "Araujo o Kolo Muani? Aspettiamo novità positive in settimana. Siamo sempre sotto esame"

, CFO della Juventus, è intervenuto a DAZN prima del derby di Torino. Tra i temi, inevitabilmente, la strategia sul mercato: "Vogliamo rinforzare la squadra nel reparto difensivo e guardarci intorno se c'è qualche occasione in altri reparti".ERA IL CASO DI ANTICIPARE L'ARRIVO DI UN DIFENSORE? - "Dobbiamo rispettare tanti parametri, economici e tecnici. I calciatori importanti a gennaio sono più difficili da muovere, dobbiamo avere un po' di pazienza".- "Nel particolare il mercato ti può offrire o meno certe situazioni e quindi in questo caso in Italia non ci sono possibilità, stiamo guardando all'estero".

ARAUJO O KOLO MUANI? - "Sono due calciatori bravi, però il mercato entra nel vivo adesso e speriamo che in settimana ci saranno delle novità positive".- "La Juve è sempre sotto esame, se fai bene poi c'è il mese di verità. Siamo consci di avere fatto un percorso da zero, squadra giovane, ci siamo diretti in un percorso virtuoso, crediamo che a breve potremo tornare protagonisti e competitivi".