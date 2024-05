Juventus, Giuntoli cambia la 'sua' squadra: un arrivo dal Genoa e uno dal Leverkusen, ecco di chi si tratta

è pronto a costruire la sua prima vera, sia per quanto riguarda i calciatori che per idi cui si circonderà. Nella "rivoluzione" del dirigente bianconero,. Come riferisce Tuttosport infatti, stanno prendendo sempre più consistenza le indiscrezioni secondo cui Giuntoli potrebbe affidarne la supervisione a. Un altro nome in orbita Juventus, sempre secondo Tuttosport, è. Mascetti attualmente è al, vincitore della Bundesliga e finalista di Europa League.

(hanno giocato insieme all’Imperia), ma soprattutto viene considerato uno dei migliori interpreti del ruolo, sulla scia dei mostri sacri come Favini e Vatta., si legge, ha lanciato nel professionismo almeno 200 giocatori ed è docente ai Corsi del Settore Tecnico di Coverciano. Tra le sue caratteristiche c’è anche quella di seguire con grande attenzione le squadre giovanili e dilettantistiche del territorio. Il corteggiamento di Giuntoli prosegue da tempo e pare aver fatto breccia nelAl suo fianco dovrebbe restare, ora responsabile del settore giovanile bianconero dall’Under 14 all’Under 19 che verrebbe riconfermato nei ranghi. Chi invece sembra, attuale ds dell'Under 23. Il fratello di Giorgio avrebbe già sostenuto alcuni colloqui con la Sampdoria.

, scomparso due anni fa. Da cinque anni Matteoche sotto la guida di Xabi Alonso sta facendo miracoli, e per questo è finito nel mirino del ds bianconero. Ha un passato in Italia, nel 2018 e 2019 tra Chievo e Cagliari prima di trasferirsi in Germania. Ha anche ottenuto il ruolo da Direttore Sportivo in seguito al corso Figc in Italia. Classe 1973 attualmente ha 51 anni.